Просто «клоун»: Экс-депутат Рады прокомментировал слова Климкина о Супрун

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал заявление главы министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который выступил в поддержку отстраненной от должности главы украинского Минздрава Ульяны Супрун. Политик заявил, что запрет на исполнение Супрун обязанностей министра здравоохранения «открывает ящик Пандоры».
Между тем, Спиридон Килинкаров признался, что не видит повода для возмущений Климкина. Об этом сообщает ФАН.
— Не понимаю, в чем ящик Пандоры? В том, что Украина всегда заявляла о том, что она цивилизованное правовое государство? В том, что решение суда есть основание для его выполнения для всех без исключения, даже если ты министр? — цитирует Килинкарова НСН.
Экс-депутат Рады не смог воздержаться от оскорблений в адрес Климкина и назвал его поведение смешным.
— Климкин просто смешной. Я не знаю, откуда его откопал Порошенко на должность министра. Где он нашел этого клоуна, я не знаю, — возмутился политик.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, отстранена от должности. Иск об этом подал депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Парламентарий обвинил чиновницу в некомпетентности. Кроме того, она имеет двойное гражданство. Несмотря на то, что Супрун в 2015 году стала гражданкой Украины, она не пожелала отказываться от американского паспорта.