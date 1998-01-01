Просто «клоун»: Экс-депутат Рады прокомментировал слова Климкина о Супрун

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал заявление главы министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который выступил в поддержку отстраненной от должности главы украинского Минздрава Ульяны Супрун. Политик заявил, что запрет на исполнение Супрун обязанностей министра здравоохранения «открывает ящик Пандоры».

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Между тем, Спиридон Килинкаров признался, что не видит повода для возмущений Климкина. Об этом сообщает ФАН.

— Не понимаю, в чем ящик Пандоры? В том, что Украина всегда заявляла о том, что она цивилизованное правовое государство? В том, что решение суда есть основание для его выполнения для всех без исключения, даже если ты министр? — цитирует Килинкарова НСН.

Экс-депутат Рады не смог воздержаться от оскорблений в адрес Климкина и назвал его поведение смешным.

— Климкин просто смешной. Я не знаю, откуда его откопал Порошенко на должность министра. Где он нашел этого клоуна, я не знаю, — возмутился политик.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, отстранена от должности. Иск об этом подал депутат «Радикальной партии» Игорь Мосийчук. Парламентарий обвинил чиновницу в некомпетентности. Кроме того, она имеет двойное гражданство. Несмотря на то, что Супрун в 2015 году стала гражданкой Украины, она не пожелала отказываться от американского паспорта.