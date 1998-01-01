СК России расследует дело о преследовании своего сотрудника на Украине

СК РФ намерен привлечь к ответственности украинских правоохранителей за незаконное привлечение к уголовной ответственности российского следователя. Сотрудник занимался уголовным преследованием украинских националистов — Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша. Об этом говорится на официальном портале ведомства.
По информации Следственного комитета, четверо украинцев воевали на стороне боевиков на Северном Кавказе в период 1994–1995 годов. При этом в распоряжении сотрудников оказались неопровержимые свидетельства.
Представитель СКР добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к незаконному уголовному преследованию российского следователя, их действиям будет дана правовая оценка.
Ранее Пятый канал сообщал, что СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского.