СК России расследует дело о преследовании своего сотрудника на Украине

СК РФ намерен привлечь к ответственности украинских правоохранителей за незаконное привлечение к уголовной ответственности российского следователя. Сотрудник занимался уголовным преследованием украинских националистов — Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша. Об этом говорится на официальном портале ведомства.

По информации Следственного комитета, четверо украинцев воевали на стороне боевиков на Северном Кавказе в период 1994–1995 годов. При этом в распоряжении сотрудников оказались неопровержимые свидетельства.

— Соответствующие процессуальные документы по этому поводу были направлены в компетентные органы Украины в установленном законом порядке. Однако украинская сторона по надуманным основаниям отказала в правовой помощи России и одновременно возбудила уголовное дело в отношении российского следователя, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Представитель СКР добавила, что в настоящее время устанавливаются все причастные к незаконному уголовному преследованию российского следователя, их действиям будет дана правовая оценка.

Ранее Пятый канал сообщал, что СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Кирилла Вышинского.