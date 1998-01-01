Капитан теплохода «Игорь Фархутдинов» опроверг нехватку продуктов на борту

Около сотни человек заблокированы в эти минуты на борту грузопассажирского судна «Игорь Фархутдинов» в Охотском море. Теплоход, направлявшийся из Южно-Курильска к Сахалину, уже двое суток не может зайти в порт. На кадрах видно, как в море бушуют метель и ураганный ветер. Кроме этого, в акватории образовался десятибалльный шторм.

По словам пассажиров, на борту возникли проблемы с продуктами, а цены в буфете являются «заоблачными». Но капитан судна, в свою очередь, уверяет, что ничего экстраординарного не происходит. Однако при этом избегает конкретики и отсылает к руководству.

— Люди находятся в каютах и едят они. Ресторан у нас есть. Покупают еду. С собой везут еду, — сказал Александр Белов.

Как Пятому каналу пояснил представитель компании-перевозчика, запасов на «Игоре Фархутдинове» достаточно, людям ничего не угрожает. В МЧС сигнал SOS пока также не поступал. Связь с экипажем держат по радиостанции. Ожидается, что в ближайшие сутки циклон ослабнет и теплоход, наконец, сможет пробиться в порт назначения уже к вечеру 7 февраля.