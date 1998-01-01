Опасная зона в Петербурге, где из-за куска льда погиб студент, не огорожена

Периметр здания Петербургского химико-фармацевтического университета, с крыши которого упала ледяная глыба и убила студента из Узбекистана, спустя более чем сутки до сих пор не огорожен.

Более того, пешеходы вынуждены вновь подвергать свою жизнь опасности и проходить под нависающими над ними с крыши здания сосульками.

После гибели иностранного студента сотрудники Государственной административно-технической инспекции проверили 359 кровель нежилых зданий в разных районах Северной столицы — более половины из них не были очищены от наледи.

5 февраля на Аптекарском проспекте в Петроградском районе студент из Узбекистана погиб от удара глыбы льда, сорвавшейся с крыши здания Химико-фармацевтического университета. Пятый канал публиковал видео трагической гибели студента первого курса.