Вынужденные меры: Какие улицы в Петербурге перекрыли для уборки снега

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Уборка началась в 21:00 6 февраля и закончится в семь часов утра следующего дня.

Фото, видео: Пятый канал

Менее часа назад в Петербурге началась настоящая спецоперация по тотальной зачистке города от снега. В эти минуты работы идут на четырех улицах в центре города. Уборка началась в 21:00 6 февраля и закончится в семь часов утра следующего дня.

В указанное время будет проходить уборка территории по улицам Захарьевской, Фурштатской, улице Чайковского — от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и Таврической улице — от Кирочной улицы до Суворовского проспекта.

Район закрыт, въезд запрещен. Из сектора эвакуируют все припаркованные машины. Завтра такая же спецгруппа будет действовать в другом районе. Адреса объявят заранее.

Власти города пошли на чрезвычайные меры из-за тяжелой снежной ситуации. Чтобы было понятно — с начала года в Северной столице было лишь два дня, когда не шел снег. Сугробы выше метра.

Температура воздуха в пределах нуля, из-за чего на крышах — наледь. Накануне глыба с крыши медицинского вуза упала на двух студентов, один из них погиб. Прокуратура устанавливает имя ответственного за уборку этой крыши.

— Сегодня же утром рано позвонил Скворцовой Веронике Игоревне, потому что это здание относится к министерству здравоохранения, и попросил ее, чтобы она прислала инспекцию свою. Она согласилась, чтобы не только посмотреть этот университет, но все здания, которые относятся к Министерству здравоохранения, — сказал глава Петербурга Александр Беглов.

Та злополучная глыба соскользнула с крыши здания Петербургской химико-фармацевтической Академии, на Аптекарском проспекте. С момента трагедии прошло больше суток. Мы съездили туда снова.

И возле здания по-прежнему не безопасно. Крыша не зачищена, угрожающе свисают ледяные глыбы. И вокруг до сих пор — никакого ограждения.

Ранее Пятый канал публиковал страшные кадры падения ледяной глыбы на студентов из Узбекистана.

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