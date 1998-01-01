Путин предложил продлить амнистию капитала на форуме «Деловая Россия»

Выступая в Московском международном доме музыки на форуме «Деловой России», 6 февраля, Владимир Путин призвал правительство и бизнес работать в стиле allegro — что с итальянского переводится, как «весело, бодро, радостно».

Музыкальный темп, когда спешить не надо, но поторопиться стоит. Президент призвал бизнес активнее участвовать в нацпроектах, на которые запланированы 28 триллионов рублей.

Кроме этого Владимир Путин пояснил, что продление амнистии капитала еще на один год, пойдет на пользу российской экономике.

Подробнее об этом — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал, что пять российских исследователей стали обладателями президентских премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год. .