Путин обсудил с ректором петербургского Политеха взаимодействие науки и производства

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Рабочую встречу с ректором Санкт-Петербургского политехнического университета Андреем Рудским провел президент РФ Владимир Путин, 6 февраля.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

В перспективе кардинально изменится не только инфраструктура, но и общественный транспорт. В Петербургском политехническом университете сейчас разрабатывают универсальную платформу для новейших автобусов, троллейбусов и электробусов. Договор заключен с КАМАЗом. Ректор вуза Андрей Рудской сегодня в Кремле. В феврале Политех отметит юбилей — 120 лет.

— Я поздравляю вас, весь профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов с приближающейся датой. Хочу пожелать вам успехов, — сказал Владимир Путин.

— Наш университет является безусловным лидером в области цифровых технологий, внедрения как раз компьютерного инжиниринга в производство. Если цифровыми методами, компьютерным инжинирингом проектировать технологии, безлюдное производство, то до 10 раз увеличивается производительность труда, — рассказал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Андрей Рудской.

По словам Рудского, за последние пять лет вуз разработал ряд серьезных конкретных проектов для промышленности, университет активно сотрудничает с Ростехом, Росатомом, Курчатовским институтом.

Ранее Пятый канал рассказывал, что петербургские ученые научились диагностировать рак за 20 секунд.

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