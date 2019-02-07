Пассажиры: Рейс из Шереметьево во Вьетнам перенесли уже в третий раз

, 3:02 Интервью 46

Перевозчик Nord Wind расценивает ситуацию не как задержку, а как перенос вылета, рассказывают пассажиры.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников, Пятый канал

Российские туристы сообщают, что не могут вылететь во Вьетнам из московского аэропорта Шереметьево. Как стало известно Пятому каналу, рейс № 2735 авиакомпании Nord Wind откладывается уже третий раз в течение суток.

По словам одной из пассажирок, перевозчик расценивает ситуацию не как задержку, а как перенос вылета. Около 400 человек уже потеряли почти сутки оплаченного тура. И на данный момент людям не предоставили питание, выдали только ваучеры на воду.

Рейс должен был состоятся в 16.30 6 февраля. Рейс перенесли на 22 часа. Когда приехали в аэропорт, рейс перенесли на 23. Когда подошли к стойке регистрации, рейс перенесли на три часа. Представители Nord Wind ничего объяснить не могут, возможно технические неполадки, — рассказала одна из пассажирок Юлия.

Пассажиры с детьми из разных регионов России вынуждены пребывать в неведении о дальнейшей судьбе рейса. Представители авиакомпании-перевозчика не дают никакой точной информации и, со слов туристки, не особо вежливы со своими клиентами.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию из Китая. Авиакомпания остановила программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

3:46
Лучшие из лучших: Каким требованиям должен отвечать идеальный аэропорт
3:25
Прощай, Децл: Кирилла Толмацкого проводили в последний путь аплодисментами
3:02
Пассажиры: Рейс из Шереметьево во Вьетнам перенесли уже в третий раз
2:44
Взрыв газопровода произошел в Сан-Франциско — видео
2:25
Янукович рассказал, что с Медведчуком хотят сделать на Украине
2:05
Как долго футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО
1:35
Путин обсудил с ректором петербургского Политеха взаимодействие науки и производства
1:12
Госдеп усомнился в опасности для США российской системы «Посейдон»
0:35
США планируют объявить об уничтожении халифата ИГ* на следующей неделе
0:24
Путин на форуме «Деловая Россия» предложил продлить амнистию капитала
23:58
Метель и сугробы по пояс: Как Петербург борется с чрезвычайным снегопадом
23:40
Милонов открестился от «секиры», которую якобы собрался «расчехлить» перед геями
23:25
Вынужденные меры: Какие улицы в Петербурге перекрыли для уборки снега
23:10
Иммиграционный центр США будет ликвидирован в Москве в конце марта
22:54
Пулково признали самым комфортным аэропортом России
22:34
Партия оружия из США перехвачена в Венесуэле — фото
22:18
Милонов пообещал «расчехлить секиру» перед петербургскими геями
22:03
Опасная зона в Петербурге, где из-за куска льда погиб студент, не огорожена
21:50
Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве
21:38
Онкологам внезапно пришлось стать акушерами — мать больного мальчика родила прямо в Центре

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал раскрывает главные «Загадки подсознания»

10 февраля в 13:05 вас неумолимо потянет включить телевизор. Сделайте это. Сядьте поудобнее, расслабьтесь… Ваши ноги и руки отдыхают… Все ваше внимание сосредоточено на Пятом канале. Вас ничто не может отвлечь от просмотра нового проекта канала «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама