Пассажиры: Рейс из Шереметьево во Вьетнам перенесли уже в третий раз

Российские туристы сообщают, что не могут вылететь во Вьетнам из московского аэропорта Шереметьево. Как стало известно Пятому каналу, рейс № 2735 авиакомпании Nord Wind откладывается уже третий раз в течение суток.

По словам одной из пассажирок, перевозчик расценивает ситуацию не как задержку, а как перенос вылета. Около 400 человек уже потеряли почти сутки оплаченного тура. И на данный момент людям не предоставили питание, выдали только ваучеры на воду.

— Рейс должен был состоятся в 16.30 6 февраля. Рейс перенесли на 22 часа. Когда приехали в аэропорт, рейс перенесли на 23. Когда подошли к стойке регистрации, рейс перенесли на три часа. Представители Nord Wind ничего объяснить не могут, возможно технические неполадки, — рассказала одна из пассажирок Юлия.

Пассажиры с детьми из разных регионов России вынуждены пребывать в неведении о дальнейшей судьбе рейса. Представители авиакомпании-перевозчика не дают никакой точной информации и, со слов туристки, не особо вежливы со своими клиентами.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию из Китая. Авиакомпания остановила программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань.