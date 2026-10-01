Два учебных самолета сели на трассу в Ульяновской области: что произошло

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 84 0

Посадку совершили после того, как одному из пилотов стало плохо.

Два учебных самолета сели на трассу в Ульяновской области

Фото: © РИА Новости

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Два учебных самолета сели на трассу в Ульяновской области

Два легкомоторных учебных самолета приземлились на автомобильную дорогу в районе поселка Карсун Ульяновской области. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Инцидент произошел после того, как одному из пилотов стало плохо во время полета. После ухудшения самочувствия пилота оба воздушных судна совершили посадку на трассу. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что упавшее в Приамурье воздушное судно Ту-95 выполняло тренировочный полет неподалеку от Красноярово и совершило экстренную посадку. Летчики предприняли все возможное для защиты местных жителей и не допустили падения машины на жилую застройку. В Минобороны РФ, в свою очередь, подтвердили трагический исход: погибли шесть членов экипажа. Еще один военнослужащий получил травму и был госпитализирован. В оборонном ведомстве отметили, что самолет выполнял полет без вооружения.

Чтобы установить причины и обстоятельства происшествия, на место направили комиссию Воздушно-космических сил России.

Помимо этого, ранее были опубликованы эксклюзивные кадры с места падения военного самолета в Амурской области.

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