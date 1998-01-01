Видео: Сотрудники ЧОП жестоко избили владельца мебельного салона

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По предварительным данным заказчиком нападения стала бывшая жена пострадавшего.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Екатеринбурге жестоко избит бизнесмен, владелец мебельного салона. На него напали сотрудники частного охранного предприятия.

Кадры избиения попали в объектив камеры видео наблюдения. Группа крепких молодых людей в форме наносит удары руками и ногами по лежащему на полу человеку.

Мужчина с многочисленными ушибами и переломом ребер доставлен в больницу. Досталось и его сотрудникам, которые оказались рядом и попытались вступиться за своего начальника.

По предварительным данным, заказчиком нападения стала бывшая жена пострадавшего. Бизнес они вели вместе и теперь не могут его мирно поделить, развязав настоящую мебельную войну.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал, что актера театра Романа Виктюка жестоко избил его коллега по цеху.

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