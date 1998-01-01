Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил»

Япония впервые не использовала фразу «незаконная оккупация Курил» в отношении России на ежегодном общенациональном съезде за возвращение четырех южных островов Курильской гряды в Токио. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что таким образом в Японии надеются наладить отношения с Россией.

— На съезде, посвященном «Дню северных территорий», не стали использовать традиционную фразу о незаконной оккупации Россией островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи , — говорится в сообщении.

Также японский премьер Синдзо Абэ подчеркнул, что намерен продолжить диалог с Москвой для урегулирования «территориального вопроса».

Ранее Пятый канал сообщал, что Кремль назвал условия подписания мирного договора с Японией. Это признание итогов Второй Мировой войны и российский суверенитет над Курилами.