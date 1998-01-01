Хайп или принципы: почему в петербургском кафе закрыли двери перед мужчинами

В Петербурге появилось кафе со строгим фейсконтролем. Попасть туда могут только женщины. В этом заведении даже в меню нет слов мужского рода.

Некоторые называют это успешным маркетингом, ведь такого точно не встретишь у конкурентов. В свою очередь, юристы говорят о нарушении закона: феминистки, отстаивающие таким способом свои права, тут же нарушают чужие.

По словам специалистов, уникальная провокация действует как мощная PR-акция. Она позволяет купить рекламу при минимальном бюджете. Отучить бизнесменов наживаться на хайпе можно обходя стороной их заведения.

Ранее Пятый канал сообщал, что один из блогеров обратился в прокуратуру с просьбой проверить кафе-коворкинг, где не обслуживают мужчин. Правоохранителей просят проверить указанное заведение, а в случае подтверждения нарушений привлечь виновных лиц к административной ответственности.