Волонтеры «Мечтай со мной» исполнили желание тяжелобольной Насти Каданцевой

Проект «Мечтай со мной» исполнил мечту 8-летней Насти Каданцевой — девочка смогла поучаствовать в создании настоящего мультфильма. Тяжелая болезнь не мешает ей быть веселым и жизнерадостным ребенком, а к своей новой профессии она отнеслась со всем вниманием.

За один день 5 февраля Настя побывала сразу в двух ролях — она озвучила персонажа из «Барбоскиных» и раскрасила анимированного Илью Муромца на студии «Мельница». Девочка рассказала, что ей особенно понравилось.

— Мне больше всего понравилось озвучивать мультфильмы, — говорит Настя.

«Мечтая со мной» — благотворительный проект, который помогает детям и пожилым людям с заболеваниями, угрожающими жизни. Главная идея — исполнять желания людей, даря положительные эмоции.

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