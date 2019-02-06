Певица Маша Распутина опубликовала в Instagram новую фотографию, сделанную на жарком побережье. На снимке артистка запечатлена в одном белом раздельном купальнике, лежащей в воде. Вероятно, Распутина рассчитывала на успех сделанной публикации, однако поклонники набросились на нее с критикой, сравнив со светской львицей Анастасией Волочковой и даже с вараном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Распутина (@masharasputina_official) 6 Фев 2019 в 8:34 PST

— Что за поза варана? — озадачился пользователь.

— Волочкова надоела в купальниках, теперь Распутина, — высказался другой.

— Суши силикон. Твой век был 80-х и 90-х, — сострил еще один комментатор.

Однако более преданные фанаты певицы заявили, что все негативные комментарии в сторону артистки возникают на почве зависти, поскольку Маша Распутина имеет роскошную фигуру для своих 53 лет.

Ранее Пятый канал сообщал, как Распутина увлеклась улучшением себя и стерла пупок.