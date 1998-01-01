Кузбасские больницы обещают бесплатно хоронить молодых специалистов — видео

, 17:02 Эфирная новость 56

«Уникальное предложение» поступило от главврача одного из медучреждений, где ощущается нехватка кадров.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

В Кузбассе молодых врачей-специалистов готовы похоронить бесплатно. Именно такой сомнительный бонус предложил главный врач одной из больниц. Среди мер социальной поддержки одного из медучреждений было указано «пособие по смерти вашей или вашего родственника». Это удивило даже заместителя губернатора Кемеровской области Елены Малышевой.

— У меня складывается впечатление, что не все главные врачи готовы к тому, чтобы у них пополнялись кадры молодыми специалистами. Мне кажется, они боятся конкуренции, — пожаловалась она.

Эксперты отмечают, что таким образом проблему нехватки врачей в Кузбассе вряд ли удастся решить. Гораздо эффективнее было бы увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах и в ординатурах, а также поднять зарплату медикам.

Ранее Пятый канал сообщал, что после смерти журналистки в приморской больнице возбудили уголовное дело.

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