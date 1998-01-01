Уголовное дело возбуждено после смерти журналистки в приморской больнице

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32-летняя сотрудница газеты «Взморье» скончалась в городе Большой Камень в конце января.

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Следственный комитет России по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели молодой женщины в больнице города Большой Камень.

Журналистка местного издания в январе обратилась в частную клинику с жалобами на боль в теле, после чего ей выписали сильнодействующий препарат. Спустя некоторое время ей стало хуже и потребовалась экстренная госпитализация, сообщает РИА Новости со ссылкой на коллег погибшей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Для установления причины смерти назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Пятый канал сообщал, что приамурские врачи не смогли спасти женщину, которую по ошибке привезли в морг.

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