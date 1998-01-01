Пластический хирург-самозванец год оперировал в лучших клиниках Румынии

В Бухаресте арестовали пластического хирурга с «липовым» дипломом. Итальянца Маттео Полити, выдававшего себя за британского врача по имени Мэтью Мод, доставили в один из полицейских участков города под прицелом видеокамер.

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Разоблачила лжедоктора коллега по медицинской клинике. Врач Адина Альбертс, призналась, что не заподозрила бы неладное, ведь Полити производил впечатление настоящего профессионала.

— Знаете, он очень умело пользовался медицинскими терминами. И если с ним только разговаривать, никогда не подумаешь, что доктор-то фальшивый. Но когда я увидела, как он обращается с медицинскими инструментами… Простой пример: он кладет шприц для инъекций прямо на стол. Игла, естественно, касается поверхности, а значит, больше не стерильна. А он, как ни в чем ни бывало, продолжает процедуру. Его не смущает, что так можно занести пациенту инфекцию, — рассказывает пластический хирург.

Последствия не заставили себя ждать: у одной из пациенток возникли осложнения после операции на груди. Фальшивого хирурга задержали в поезде на границе Румынии и Венгрии. По-видимому, он пустился в бега, как только узнал, что его разоблачили. Сообщается также, что задержанный лжедоктор якобы уже отсидел полтора года за решеткой в Италии. Там он тоже работал врачом без лицензии.

Ранее Пятый канал сообщал, что звезда «Дома-2» хочет засудить хирурга, изуродовавшего ей нос.