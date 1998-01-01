Играй сердцем! Мамаев согласился на футбол в «Бутырке» в День всех влюбленных

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Футболист возглавит команду арестантов в матче против сотрудников ФСИН.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 205

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко анонсировал футбольный матч в «Бутырке» с участием Павла Мамаева, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Поединок в стенах СИЗО запланирован на 14 февраля — День святого Валентина. Эту дату предложил сам футболист и дал письменное согласие на участие в матче, отметил Максименко.

— У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества — женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет, — пояснил руководитель ФСИН.

Примет ли Кокорин участие, пока не известно. Максименко отметил, что адвокаты нападающего «Зенита» не считают это хорошей идеей.

По словам Максименко, для футбольного матча уже изготовлена специальная форма. Мамаев уже собрал несколько команд из арестантов. Пятеркам заключенных будут противостоять не только сотрудники «Бутырки», но даже из центрального аппарата ФСИН, откуда поступила «тьма заявлений».

Информация о футбольном матче с участием Кокорина и Мамаева появлялась и ранее, однако всякий раз эти сообщения опровергали либо защитники футболистов, либо сотрудники СИЗО.

Ранее Пятый канал рассказывал о продлении ареста Кокорину и Мамаеву еще на два месяца по делу о драках в Москве.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 205
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