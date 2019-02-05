«Второй пошел»: В СИЗО угодил и первый супруг Аланы Мамаевой

Первый супруг Аланы Мамаевой — чемпион мира по кикбоксингу Александр Липовой решением суда в рамках уголовного дела о мошенничестве помещен в «Матросскую тишину», пишет «Московский комсомолец».

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Пара официально развелась в декабре 2013 года, а уже месяц спустя девушка снова вышла замуж, на этот раз за полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, и сменила фамилию.

Кикбоксер был задержан с поличным при передаче денег некоему Прохорову. Некоторое время назад Липовой дал ему 4,5 миллиона рублей на развитие бизнеса, но тот отказался возвращать долг. Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, в котором Липовой проходил потерпевшим, а Прохоров обвиняемым. Но в какой-то момент кикбоксер решил переиграть и пообещал подозреваемому «за вознаграждение», якобы благодаря связям в правоохранительных органах, сменить ему меру пресечения. На этом этапе стражи порядка его план и прервали.

Что касается нынешнего супруга 29-летней красавицы Павла Мамаева, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина, то они с октября 2018 года находятся под арестом в СИЗО после резонансных драк в Москве.

Как сообщал Пятый канал, срок содержания их под стражей заканчивается в пятницу, 8 февраля.