Как долго футболисты Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО

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Тверской районный суд Москвы продлил до 8 апреля 2019 года арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Фото, видео: ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 204

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев останутся в Бутырской тюрьме еще на два месяца. Суд продлил арест.

Не помогло ни покаянное письмо форварда Зенита, ни заявление о якобы грозящей ему инвалидности, ни деньги.

Залог в десять с половиной миллионов рублей, который предложила мать Кокорина — отклонили.

К слову, за Мамаева предложили 6 миллионов.

Ранее Пятый канал рассказывал, что супруга нападающего клуба «Зенит» — Дарья Валитова впервые пришла на заседание по резонансному делу о драке с участием футболистов. Вместе с ней приехали мать и отчим братьев Кокориных.

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