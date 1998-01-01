«Причина жизни тоже»: Шнуров посвятил стих словам министра о смертях от алкоголя

Сергей Шнуров в привычной манере реагирует на актуальные новости: музыкант написал стихотворение, посвященное словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Напомним, Скворцова в радиоэфире заявила, что 70% смертей трудоспособных мужчин в России так или иначе связаны с алкоголем.
Шнуров встал на защиту хмельных напитков и напомнил, что алкоголь не только убивает, но и помогает создать жизнь.
Далеко не все пользователи Instagram согласились с музыкантом.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Шнуров посвятил стих умершему рэперу Децлу.