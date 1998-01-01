Сергей Шнуров выложил в Instagram пост, посвященный умершему в 35 лет рэперу Децлу, который скончался после своего концерта от остановки сердца. Публикация сопровождается стихом, авторства самого Шнурова.

instagram @shnurovs

Шнуро вплел в текст упоминание сразу двух легендарных треков Децла — «Вечеринка» и «Мои слезы, моя печаль».

Большинство пользователей отреагировали на творчество Шнурова постами с соболезнованиями, но нашлись и оригиналы.

— Наша лента пестрит от контраста:

«Децл умер в свои тридцать пять»

Вспоминая о нем даже Баста

Будет слезы сегодня ронять, — тут же сочинил один из подписчиков Шнура.

Как сообщил агент Децла, сердце музыканта остановилось через полчаса после окончания концерта в Ижевске.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Баста выразил соболезнования семье Децела, несмотря на то, что два рэпера судились друг с другом.