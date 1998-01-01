Зарина Догузова назначена главой Ростуризма

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Предыдущий глава ведомства Олег Сафонов ушел в отставку по собственному желанию 5 февраля.

Фото: Пятый канал

У Ростуризма сменился глава — вместо ушедшего в отставку по собственному желанию Олега Сафонова в должность заступила Зарина Догузова, сообщает официальный Twitter-аккаунт российского правительства.

Прежде Догузова была сотрудницей управления президента РФ по общественным связям и коммуникациям, она сопровождала крупнейшие спортивные события последних лет — Олимпиаду в Сочи в 2014-м и Чемпионат мира по футболу-2018 в России.

Федеральное агентство по туризму, оно же Ростуризм, было создано в 2004 году как часть правительства России. В ведении агентства — управление государственным имуществом в сфере туризма, а также все соответствующие правоприменительные функции. В 2018 года указом президента Ростуризм стал частью Минэкономразвития.

Ранее Пятый канал сообщал об отставке главы Ростуризма.

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