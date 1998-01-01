Криминалисты подтвердили, что со дна Ла-Манша поднято тело Эмилиано Сала

Британские коронеры опознали тело, поднятое со дна Ла-Манша, где затонул легкомоторный самолет с аргентинским футболистом Эмилиано Сала.

— Тело, доставленное в Портлендский порт сегодня, в четверг, 7 февраля 2019 года, было официально опознано Х. М. Коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Сала. Семьи г-на Сала и пилота Дэвида Ибботсона были проинформированы об этой новости, их будут по-прежнему поддерживать специально обученные сотрудники по связям с семьей. Наши мысли остаются с ними в это трудное время, — говорится в официальном сообщении полиции Дорсета.

twitter @ dorsetpolice

Сообщается также, что расследование обстоятельств смерти 28-летнего игрока ФК «Кардифф» продолжается. По-прежнему не найдено тело пилота — 59-летнего Дэвида Ибботсона. Британская служба по расследованию авиапроисшествий (AAIB) сообщила, что из-за плохих погодных условий не удалось поднять самолет и пришлось принять «трудное решение завершить всю операцию».

Ранее Пятый канал рассказывал о загадочном сообщении Эмилиано Сала, которое он оставил друзьям в соцсетях перед вылетом из франции в Великобританию.