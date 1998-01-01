Фигуристка Туктамышева откровенно рассказала об отношении к сексу

Фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что считает интимную близость полезной для девушек. Об этом она рассказала журналистке Марии Командной на ее YouTube-канале.

Девушка сообщила, что не стесняется рассуждать о сексе и уверена, что им можно заниматься «хоть каждый день». Вреда от этого точно не будет.

Елизавете Туктамышевой 22 года и, по ее словам, о том, насколько это важно для здоровья, ей неизвестно, так как у нее «пока все в порядке».

Но при этом, на вопрос журналистки о том, согласна ли она с тем, что многие тренеры не рекомендуют спортсменам заниматься сексом перед тренировками или играми, Елизавета ответила, что поддерживает эту позицию.

- Есть теория, что лучше не заниматься сексом перед тренировками, играми. Как показывает практика, она правдива. Почему? Не знаю. Может, не такой настрой, — сказала она.

Ранее Пятый канал рассказывал, что фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, сколько зарабатывают российские спортсмены.