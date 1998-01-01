Полиция разыскивает участников перестрелки в Ростове-на-Дону

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В результате стрельбы в кубанской столице погиб один человек.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович, Пятый канал

В Ростове полиция разыскивает участников перестрелки.

Инцидент произошел ночью у одного из ресторанов в центре города. В результате один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения.

По словам очевидцев, между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в массовую драку. Один из участников достал оружие и открыл огонь.

Получивших ранения мужчин привезли в больницу. Один из посетителей клиники снял на видео, как к машине санитары подвозят носилки и выносят пострадавшего.

Предполагаемые преступники с места происшествия скрылись, полиция ведет их розыск.

Ранее Пятый канал публиковал видео последствий перестрелки в Ростове-на-Дону.

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