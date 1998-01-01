Видео: Сын Елены Яковлевой покрасил волосы в розовый цвет

Известный своими эпатажным внешним видом сын актрисы Елены Яковлевой поставил очередной эксперимент над своей внешностью и выкрасил волосы, в том числе и бороду, в розовый цвет.

— Почти новый я. Люблю новый взгляд, а также отношение. Тренажерный зал на несколько дней, — написал Денис Шальных по-английски под размещенной в Instagram фотографией.

Как пишет KP.RU, 26-летний мужчина, известный своей неординарной наружностью — все его тело, включая лицо, покрыто татуировками — недавно пережил болезненный развод с женой Викторией Мельниковой, с которой прожил полтора года и теперь, возможно, решил начать новую жизнь в новом образе. Работает Денис работает в барбер-шопе, коллеги и помогли ему преобразиться.

Звезда «Интердевочки» и сериала «Каменская» Елена Яковлева не раз говорила в интервью, что поддерживает начинания единственного сына, который ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале — и его занятия музыкой и даже увлечения наколками.

Ранее Пятый канал рассказывал, что стало причиной расставания Дениса Шальных с Викторией Мельниковой.