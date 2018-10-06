Неординарный сын Елены Яковлевой разводится после измены

Единственный сын знаменитой актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в скором времени станет холостяком. Эпатажный молодой человек и его бывшая возлюбленная Виктория Мельникова уже два месяца живут раздельно, а теперь они уничтожили все совместные фотографии и отписались друг от друга в социальных сетях.

По информации Дни.ру поводом для конфликтов в семье стала неверность татуированного бодибилдера.

— Не знаю, что послужило детонатором, но слышала, что Вика заподозрила благоверного в измене. Недоверие, недопонимания — и вот к чему это все привело, — сообщили в ближайшем окружении семьи.

Денис Шальных и Виктория Мельникова отказались от обсуждения этой темы с журналистами. Популярная актриса Елена Яковлева также не стала комментировать слухи, но попросила отнестись решению сына с пониманием.

Ранее Пятый канал рассказывал, в чем причина неординарности сына актрисы Елены Яковлевой.