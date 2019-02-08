Лазарев прокомментировал свое участие в «Евровидении»

Стало известно имя артиста, который в этом году представит Россию на Евровидении.

В мае в Тель-Авив поедет Сергей Лазарев. А вместе с ним и уже проверенная творческая команда во главе с Филиппом Кирковым.

Именно он выступит продюсером. Кроме того, народный артист совместно с греческим композитором подготовил песню для международного конкурса. Как она называется, пока не сообщают.

Сергей сказал, что будет рад снова оказаться в этой атмосфере и пообещал зрителям, что они увидят совсем другого Лазарева. Его слова цитируют РИА Новости.

Это будет вторая поездка Лазарева на Евровидение. Впервые за нашу страну он выступил в Стокгольме в 2016-м, заняв тогда третье место и первое в зрительском голосовании.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Иосиф Пригожин не согласен с выбором российского представителя на «Евровидение-2019».