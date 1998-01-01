Пышная грудь Ким Кардашьян едва не выпала из декольте на глазах папарацци—видео

Американская звезда Ким Кардашьян произвела фурор во время благотворительного гала-ужина amfAR-2019 фонда борьбы со СПИДом в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Для похода на светское мероприятие модель выбрала черное платье от Versace. Однако Кардашьян явно не учла размер декольте, поскольку ее грудь, то и дело норовила выпасть из платья и совершенно не скрывала ее.

На кадрах с ужина видно, что модели постоянно приходится держать руки в неестественном положении, чтобы предотвратить конфуз.

Как пишет Daily Mail, весь вечер папарацци только и делали, что «следили» за бюстом Ким Кардашьян. Также на мероприятии присутствовала ее старшая сестра Кортни, но она выбрала более сдержанный образ, в связи с чем не привлекала много внимания.

Ранее Пятый канал рассказывал о фотосессии младшей сестры семейства Кардашьян — Кендалл. Девушка полностью разделась для фотосессии Vogue.