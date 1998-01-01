Горняк погиб из-за выброса газа в шахте в Кузбассе

Один человек погиб и трое пострадали при выбросе газа на шахте имени С. Тихова в Кемеровской области, передает «Интерфакс».

После ЧП из шахты эвакуировали 190 горняков, ее работа приостановлена. На месте специалисты производят замеры и устанавливают, выброс какого именно газа произошел. Известно, что шахта имени Тихова является одной из новых шахт в Кузбассе. Горное предприятие принадлежит «Промышленно-металлургическому холдингу».

Ранее Пятый канал рассказывал о смертельной аварии с горняками на разрезе «Распадский» в Кемеровской области.