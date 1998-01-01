Стало известны подробности ЧП на шахте в Кузбассе

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На аварийном участке угольной шахты имени Тихова произошел выброс метана.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

В результате выброса метана на шахте имени Тихова под Ленинск-Кузнецким в Кузбассе погиб горняк, трое пострадали и четверо оказались под завалами.

Как стало известно Пятому каналу, инцидент произошел на аварийном участке шахты на глубине 350 метров. Из-за выброса метана произошел обвал породы, погиб один рабочий, трое пострадали. Работа предприятия приостановлена, 190 горняков эвакуированы.

Шахта имени Тихова является одной из новых шахт в Кузбассе. Горное предприятие принадлежит «Промышленно-металлургическому холдингу».

Ранее Пятый канал сообщал, что Кузбасс вошел в список регионов с неблагоприятной экологической обстановкой.

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