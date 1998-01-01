Канадский обитатель Международной космической станции Давид Сен-Жак справился с ролью сантехника, когда вышел из строя туалет.

Пока космонавт ремонтировал оборудование санузла, его сняла на видео сотрудница NASA Энн Макклейн. На кадрах видно, как сложно устроена космическая уборная.

— Зовите на помощь Землю , — шутит канадец.

Сейчас на МКС находятся трое космонавтов — американка Макклейн, канадец Сен-Жак и россиянин Олег Кононенко. 1 марта к ним присоединятся Ник Хейг и Алексей Овчинин, которые не долетели до орбиты из-за аварии ракеты «Союз» в октябре 2018 года.