Зовите на помощь Землю! На МКС сломался туалет — видео

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Небольшое ЧП на орбите заставило сотрудника Канадского космического агентства стать сантехником.

Фото, видео: YouTube / Canadian Space Agency, www.globallookpress.com

Канадский обитатель Международной космической станции Давид Сен-Жак справился с ролью сантехника, когда вышел из строя туалет.

Пока космонавт ремонтировал оборудование санузла, его сняла на видео сотрудница NASA Энн Макклейн. На кадрах видно, как сложно устроена космическая уборная.

— Зовите на помощь Землю, — шутит канадец.

Сейчас на МКС находятся трое космонавтов — американка Макклейн, канадец Сен-Жак и россиянин Олег Кононенко. 1 марта к ним присоединятся Ник Хейг и Алексей Овчинин, которые не долетели до орбиты из-за аварии ракеты «Союз» в октябре 2018 года.

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