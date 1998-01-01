Видео: «Дети Азии» соберутся на заснеженном Сахалине

, 20:21 Эфирная новость 23

Первые зимние международные игры стартуют уже завтра, 9 февраля. В программе соревнований всего восемь дисциплин.

Фото, видео: Пятый канал

Первые зимние международные игры «Дети Азии» стартуют на Сахалине уже завтра, 9 февраля. В программе соревнований всего восемь дисциплин. Интерес к этому событию колоссальный: билетов на церемонию открытия уже не купить.

До главного события остается меньше суток. Сейчас проходят последние репетиции и генеральные прогоны. Организаторы держат в секрете подробности церемонии. Доподлинно неизвестно, как именно используют эти сотни тонн светового и звукового оборудования, но обещают небывалое шоу. Сам стадион вмещает пять тысяч зрителей.

В грандиозном шоу задействованы 1,5 тысячи человек, а в сценарии расписана каждая секунда. И пока у кого-то репетиции, главные герои игр — спортсмены пропадают на бесконечных тренировках. Все горнолыжные трассы и ледовые комплексы — новые. Их строили специально для этого международного события.

Многие участники видели снег только на картинках и даже не представляют, какая она, заснеженная Россия. Раньше игры «Дети Азии» проходили только летом, а зимние устраивают впервые. Иностранные делегации прилетают на Сахалин каждый день. Ожидают почти 1,5 тысячи человек из 20 стран.

Ранее Пятый канал сообщал, что Паралимпийский комитет России условно восстановили в правах. Теперь спортсмены смогут выступать под национальным флагом.

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