Паралимпийский комитет России условно восстановлен в правах

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Российские спортсмены-паралимпийцы смогут выступать под национальным флагом.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Песня

Тема:
Допинговый скандал 251

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс на пресс-конференции в немецком Бонне заявил об условном восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Глава МПК завил, что ПКР доказал, что выполнил все условия для возвращения статуса, в том числе согласился выплатить 257,5 тысячи евро в качестве компенсации расходов на дополнительное тестирование российских спортсменов.

— ПКР выполнил 69 из 70 критериев для восстановления в правах. Рабочая группа МПК сообщила, что единственным невыполненным условием стало признание данных из доклада Ричарда Макларена, — отметил Парсонс.

Теперь российские паралимпийцы будут выступать на соревнованиях под национальным флагом на паралимпиадах в 2020-м и 2022 годах.

— Паралимпийский комитет россии доказал МПК, что организация изменилась в корне, теперь это нужно доказать всему остальному миру, — завил Парсонс.

Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016, после публикации доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Из-за отстранения ПКР российские спортсмены пропустили Паралимпиаду 2016 года в Бразилии, а на соревнованиях в южнокорейском Пхенчхане отечественные паралимпийцы выступали под нейтральным флагом в неполном составе.

Ранее Пятый канал рассказывал об иске российских атлетов к автору допингового доклада Ричарду Макларену.

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