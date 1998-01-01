Глава МИД Таиланда Дон Праматвинай прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым 7 февраля. Всего он пробудет в столице два дня.

Как сообщает «ПолитЭксперт», в ходе официального визита Праматвинай обсудит с Лавровым дальнейшее сотрудничество между Россией и Таиландом. Также у главы МИД Таиланда запланированы переговоры с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Визит главы внешнеполитического ведомства в интервью изданию прокомментировал декан факультета прикладной политологии Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

— Россия надеется встретить в лице Таиланда такого же заинтересованного в добрососедских отношениях партнера , — сказал эксперт.

По мнению Шаповалова, в настоящее время Таиланд быстро развивается и, кроме того, не является чьим-то союзником, в первую очередь Соединенных Штатов.

Ранее Пятый канал сообщал, что Таиланд по-прежнему является самой популярной страной для отдыха среди россиян.