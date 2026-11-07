«Дурдом»: беременная жена Рузиля Минекаева рассказала о проблемах со здоровьем

Беременная жена актера Рузиля Минекаева столкнулась с сильными болями

Супруга звезды сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева, 28-летняя Азиза Минекаева, ожидающая ребенка, призналась, что из-за сильных болей в спине практически не может самостоятельно передвигаться.

В своем профиле в социальной сети молодая мама поделилась подробностями своего состояния. По словам Азизы, причиной стали воспаление межпозвоночных суставов и грыжа в крестцовом отделе позвоночника. Беременность оказалась серьезным испытанием для ее организма, и теперь будущей маме приходится с трудом справляться с ежедневными задачами.

«Два дня лежала без движения. Честно, дурдом, не знаю, как вывозить уже это все… В такие моменты понимаешь, что ты вообще себя не бережешь и как же все-таки круто, когда ты здоровый», — написала она.

О скором пополнении в семье Рузиль и Азиза Минекаевы объявили еще в сентябре. Радостную новость активно обсуждают поклонники и коллеги актера. Так, партнер Минекаева по съемкам в проекте Жоры Крыжовникова Леон Кемстач с юмором отреагировал на новость о беременности Азизы — он написал, что после рождения малыша готов лично возить его в детский сад.

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