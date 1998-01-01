Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов правоохранительных органов

Президент России Владимир Путин отстранил от занимаемых должностей несколько генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, уволены были замглавы МВД и глава Следкома в Татарстане, глава и замначальника МЧС Южного регионального центра, начальник МЧС в Сибири, старший помощник председателя Следкома РФ, замначальника ГУ МВД и глава Следственного комитета в Красноярске, начальник УФСИН в Кировской области, глава МЧС по СЗФО и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Москве.

Кроме того, на руководящие должности были назначены несколько офицеров высокого ранга. Так, новый руководитель появился в Департаменте информационных технологий МВД, сменились замминистра внутренних дел России и помощник главы МВД.

Ранее Пятый канал сообщал о дате ежегодного обращения Владимира Путина к Федеральному собранию.