Названа дата обращения Путина с посланием Федеральному собранию

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Президент России традиционно каждый год оглашает стратегические направления развития государства на ближайшее время.

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным обращением 20 февраля. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программный политико-правовой документ предается огласке ежегодно, эта традиция ведется со времен первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства в обращении к Федеральному собранию обозначает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал, что подводя итоги уходящего 2018 года Владимир Путин заявил Федеральному собранию о важности не количества законов, а их качества.

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