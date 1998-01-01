Названа дата обращения Путина с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием с ежегодным обращением 20 февраля. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Программный политико-правовой документ предается огласке ежегодно, эта традиция ведется со времен первого президента России Бориса Ельцина. Глава государства в обращении к Федеральному собранию обозначает свое видение стратегических направлений развития страны на ближайшее время.

Ранее Пятый канал сообщал, что подводя итоги уходящего 2018 года Владимир Путин заявил Федеральному собранию о важности не количества законов, а их качества.