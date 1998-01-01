Мурка, втяни пузо: новые правила перевозки животных в салоне самолета

Компания-перевозчик «Аэрофлот» изменила правила перевоза животных в салоне самолета. Согласно опубликованному на официальном сайте компании сообщению, параметры для провоза питомца на борту самолета стали гораздо жестче.

Например, если раньше размер переноски для животного в сумме трех сторон мог достигать 135 сантиметров, то теперь параметры ограничены до 126 сантиметров. При этом для каждой из сторон определен четкий максимальный размер. По новому регламенту длина, ширина и высота перевозочного контейнера не могу превышать 44, 30 и 26 сантиметров соответственно. Также установлен и максимальный вес «живой клади» — не более восьми килограммов вместе с переноской. Все «негабаритные» питомцы должны будут лететь в багажном отсеке.

Под новые требования подходят только представители некрупных пород кошек и собак.

Перевоз питомцев по старым правилам возможен при условии, если билет на самолет уже приобретен, а вылет состоится до 13 февраля.

Ранее Пятый канал рассказывал о псе, которому уже точно никуда не надо лететь: собака из Индии стала звездой модного показа.