После укуса комара немке ампутировали ноги и руку

Жительнице Кельна ампутировали ноги и руку после укуса комара. Об этом сообщает немецкое издание Koelner Express.

Злополучное насекомое укусило женщину еще в марте 2018 года. У нее сразу проявились тревожные симптомы, однако поначалу врачи закрывали на них глаза. На теле 43-летней немки образовалась шишка, она почувствовала ломоту в суставах и чуть было не упала в обморок от сильного головокружения. Ее доставили в больницу, однако в ходе обследования никаких патологий не обнаружили.

Болезненные симптомы не прошли, состояние женщины продолжало ухудшаться, и супруг снова привез ее в клинику. Там она впала на неделю в кому, конечности стали чернеть. Медики были вынуждены ампутировать больной обе ноги и предплечье.

По словам врачей, комар мог занести инфекцию, которая стала причиной заражения крови.

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