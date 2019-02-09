Летчики-испытатели и конструкторы из Украины бегут в Россию

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Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал об оттоке квалифицированных кадров из Незалежной.

Фото: www.globallookpress.com

Летчики-испытатели и конструкторы все чаще уезжают жить в Россию. Об этом в интервью телеканала NewsOne рассказал бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.

По его словам, украинских летчиков-испытателей «с удовольствием» нанимают в России.

Политик пояснил, что на Украине у этой категории профессионалов нет никаких льгот и власти Незалежной до сих пор не могут утвердить звание «Заслуженного летчика-испытателя Украины».

— Наших летчиков-испытателей с удовольствием ждут в России <…> В Украине парламент не хочет и до сих пор не утвердил звание «Заслуженный летчик-испытатель Украины». Льготы по пенсиям полностью убрали. Средняя пенсия летчика-испытателя — 10 тысяч гривен (около 24,5 тысячи рублей. — Ред.). Это при том, что наши испытатели — авторы огромных мировых рекордов, –— приводит слова политика РИА Новости.

По этому же поводу высказался еще один бывший политик — экс-глава Рады и бюро Интерпола Незалежной Кирилл Куликов в интервью каналу «Наш» сообщил, что массово уезжают в Россию и страны СНГ и работники военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, когда-то Незалежная являлась четвертой страной на рынке вооружений и в связи с этим там было много рабочих мест.

— Люди, которые были конструкторами БТРов (бронетранспортеров. — Ред.), переехали в Россию. Человек, который был конструктором самолетов, переехал в Казахстан и так далее, так далее, так далее, — рассказал он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал власти своей страны перестать унижаться и попрошайничать перед Западом, а начать диалог с Россией. Как полагает эк-чиновник, если Киев дальше станет портить отношения с Москвой, Незалежную ждет экономический крах.

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