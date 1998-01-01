Бывший советник Трампа сравнил себя с Ким Кардашьян

Бывший советник Трампа, который находится под следствием в США в связи с обвинениями в даче ложных показаний и препятствовании расследованию, так называемого «вмешательства России» в американские выборы в 2016 году, сравнил себя с известной моделью Ким Кардашьян.

Речь об этом зашла в связи с его выступлением против инициативы принять постановление о неразглашение деталей дела. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы дела, 8 февраля.

— Ким Кардашьян имеет 59,5 млн подписчиков в Twitter. В то время как у Роджера Стоуна вообще нет учетной записи в Twitter, и поэтому у него нет подписчиков в Twitter. В Instagram у Ким Кардашьян 126 млн подписчиков. Instagram Роджера Стоуна насчитывает 39 тысяч подписчиков , — сказал Роджер Стоун.

Экс-советник Трампа вместе со своими адвокатами настаивает, что Первая поправка о праве на свободу слова не позволяет ему говорить публично об этом деле. В связи с этим Стоун намерен «говорить так, как он хочет».

Кроме этого политик заявил о несогласии законности постановления неразглашении в отношении дела Пола Манафорта.

Ранее Пятый канал рассказывал, что спецпрокурор Мюллер расследует якобы вмешательство России в выборы президента США в 2016 году. В Кремле и в администрации Трампа российское вмешательство в дела США опровергают. В ноябре 2018 года Дональд Трамп дал первые показания по делу.