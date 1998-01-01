Флешмоб в честь перехода региона на цифровое телевидение прошел 9 февраля в Ченченской Республике. В понедельник, 11 февраля, здесь перестанет работать аналоговое вещание.

Как рассказал в беседе с журналистами представитель ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), праздничные мероприятия в преддверии события были организованы для того, чтобы напомнить жителям республики о важности перехода на «цифру».

— Мы решили организовать флешмоб для того, чтобы показать нашим жителям, что на сегодняшний день альтернативы для цифрового эфирного вещания нет. Необходимо сделать последнее усилие — перенастроить телевизор, — сказал он.

Кроме Чечни, первая волна отключения аналогового телевещания 11 февраля также пройдет в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях. 15 апреля аналоговое вещание прекратится еще в 20 регионах, а 3 июня — в остальных 57.

Ранее Пятый канал сообщал, что россияне могут обратиться за помощью по настройке цифровых ТВ-приставок к волонтерам.