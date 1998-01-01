Волонтеры помогут жителям регионов настроить цифровые ТВ-приставки

Аналоговый телевизионный сигнал в феврале отключат сразу в семи регионах. Процесс перехода на «цифру» будет постепенным. Пионером стала Тверь. Там эксперимент уже завершен и признан успешным.

Как показал опыт, больше всего обращений от граждан поступило по вопросам подключения дополнительного цифрового оборудования, в частности приставок. Помогать с решением возникающих проблем будут волонтеры.

11 февраля на цифровое вещание начнут переходить Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня. 15 апреля аналоговое вещание прекратится еще в 20 регионах, а 3 июня — в остальных 57.

Ранее Пятый канал сообщал, что белорусская оппозиция выступила против российских телеканалов.