Организатор «Лидеров России» подготовит конкурс для управленцев Петербурга

Организатор конкурса «Лидеры России» — автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» — 9 февраля заключил соглашение с Санкт-Петербургом. Примечательно, что регион стал самым первым в работе конкурсной комиссии. До этого такой же конкурс проходил только на федеральном уровне.

Соглашение было подписано главой Северной столицы Александром Бегловым и генеральным директором организации Алексеем Комиссаровым. На открытии полуфинала «Лидеров России» по Северо-Западному федеральному округу Беглов отметил, что двери органов власти города всегда открыты для молодых управленцев.

— Нужно задавать себе самую высокую планку. Потому что когда ее понижаешь, то начинаешь думать, жаловаться — это не получится и это не получится. Все получится, нужно брать планку выше, — сказал он.

Ранее Пятый канал сообщал, что утром 9 февраля Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» по СЗФО. Его участники на протяжении двух дней будут проходить состязания в решении различных управленческих задач. Победители будут объявлены 11 февраля.