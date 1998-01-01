Организатор «Лидеров России» подготовит конкурс для управленцев Петербурга

Организатор конкурса «Лидеры России» — автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» — 9 февраля заключил соглашение с Санкт-Петербургом. Примечательно, что регион стал самым первым в работе конкурсной комиссии. До этого такой же конкурс проходил только на федеральном уровне.
Соглашение было подписано главой Северной столицы Александром Бегловым и генеральным директором организации Алексеем Комиссаровым. На открытии полуфинала «Лидеров России» по Северо-Западному федеральному округу Беглов отметил, что двери органов власти города всегда открыты для молодых управленцев.
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Ранее Пятый канал сообщал, что утром 9 февраля Александр Беглов открыл полуфинал конкурса «Лидеры России» по СЗФО. Его участники на протяжении двух дней будут проходить состязания в решении различных управленческих задач. Победители будут объявлены 11 февраля.