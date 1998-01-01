Огромного червя вырезали врачи из лица женщины в Харькове

Огромного червя нематоду удалили медики из лица женщины в Харькове. О регистрации случая дирофиляриоза сообщил в четверг, 7 февраля, Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Как следует из пресс-релиза Центра, больная почувствовала отек и боль в области левого подчелюстного лимфоузла еще в августе 2018 года, потом отек переместился к виску. Там образовалась опухоль размером с горошину, которая периодически зудела и беспокоила женщину. В конце концов она обратилась в городскую больницу с отеком. Покраснением и болью в области левого глаза. Пациентку прооперировали и удалили паразита. А по месту жительства больной проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Медики разъясняют, что дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров. Его источником могут быть собаки, кошки и другие хищники. В организм человека попадают личинки червя, которые медленно растут и могут достигать 30 сантиметров в длину.

Чтобы предупредить заражение дирофиляриозом, необходимо следить за состоянием здоровья домашних животных, использовать средства от комаров и устанавливать антимоскитные сетки на окнах, а также, уничтожать комаров в местах выплода.

Ранее Пятый канал сообщал о заражении личинками ленточных червей курсантов Суворовского училища в Ульяновске.