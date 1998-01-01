Видео: Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

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Отцы спортсменов решили обсудить бизнес, но для одного беседа завершилась госпитализацией, а для другого — отделением полиции.

Фото, видео: Twitter @hockey_se

В ходе Кубка Москвы среди юношей 2008 года рождения, который проходил в субботу, 9 февраля, в спортивной школе № 2 в столичном районе Медведково родители двух спортсменов поругались на почве совместного бизнеса, и один из них предварительно выстрелил в другого.

Конфликт между родителями существовал уже не первый месяц, но именно сегодняшний спровоцировала одна из жен оппонентов, пишет «СпортЭкспресс». Затем, по данным издания, один из мужчин сказал: «Твои часики тикают. Я тебя заказал!». После этого выяснение отношений с ледовой площадки переместилось в буфет, где оскорбленный мужчина достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в обидчика.

Несмотря на то, что пуля прошла по касательной, пострадавший был госпитализирован из-за значительной потери крови, а применивший оружие доставлен в одно из столичных ОВД.

Ранее Пятый канал публиковал видео последствий драки с перестрелкой в Ростове-на-Дону.

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