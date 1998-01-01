Глава МИД РФ Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником — видео

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10 февраля в России отмечается День дипломатического работника.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Владимир Астапкович

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника.

В видеообращении глава ведомства напомнил, что дата праздника 10 февраля связана с наиболее ранним документальным упоминанием в 1549 году посольского приказа — «первой в истории Отчизны государственной структуры, которая ведала иностранными делами на постоянной основе».

— Но, разумеется, возраст нашей дипслужбы значительно больше. Испокон веков наша держава выступала в качестве активного участника межгосударственных отношений, заключала международные договоры, вступала в союзы с другими странами, — напомнил Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что «отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни».

— В этот праздничный день мы вспоминаем наших товарищей, которые отдали свои жизни, защищая Родину и ее интересы. Светлая им память, низкий им поклон, — сказал Лавров.

Как сообщал Пятый канал, 8 февраля Лавров почтил память погибших и репрессированных дипломатов.

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