Суд удовлетворил иск Порошенко против BBC

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Суд Англии признал, что статья издания BBC нанесла ущерб репутации действующего президента Украины Петра Порошенко.

Фото: ТАСС / Сивков Петр

Высокий суд Англии удовлетворил иск президента Украины Петра Порошенко к британской телерадиовещательной корпорации BBC о вреде репутации в связи с публикацией о «проплаченной» встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Шоколадный король» обвинил британское СМИ в клевете после публикации материала, в котором сообщалось, что тот заплатил 400 тысяч долларов за организацию встречи с американским лидером в Белом доме в июне 2017 года.

По словам юриста Грэхема Аткинса, который представляет интересы Порошенко, его клиент решением суда доволен, пишет «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал рассказывал, что, согласно информации BBC, помощники Петра Порошенко передали адвокату Трампа Майклу Коэну взятку в размере 400 тысяч долларов за возможность переговоров с лидером США. Самим же лоббистам и украинскому посольству в США удалось прийти только к согласованию краткой фотосессии с Дональдом Трампом перед журналистами.

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